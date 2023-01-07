Sarıkamış anması etkinliğinde salonun tavanı çöktü: 32 yaralı

Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çökmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

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AA’nın haberine göre ‘Sarıkamış şehitleri’ anısına ilçedeki otelin salonunda düzenlenen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişiler yıkıntının altında kalarak yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda yaralanan 32 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kars Valisi Türker Öksüz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şu bilgileri verdi: “Allah’a şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Hastaneye getirilen 10 vatandaşımız tedavi ediliyorken, kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlarımız da oldu. Ayakta tedavileri yapılıyor. Toplam 32 kişinin hastanede tedavisi yapılıyor. Yaralılara acil şifalar diliyorum.”