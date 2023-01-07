Demirtaş artık ‘vakit kaybetmeyecek’: Korkanlara göre bir süreç olmayacak bu

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki seçimlere dair bir çağrı yaparak, “Gençler, kadınlar, emekçiler başta olmak üzere herkes, hiç kimseyi beklemeden her yerde seçimi örgütlemeye, propaganda yapmaya başlamalı” dedi.

Demirtaş, “Korkanlara göre bir süreç olmayacak bu” diye de ekledi.

Selahattin Demirtaş (HDP)

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

Muhalefetin adayının belli olmadığı bir ortamda Demirtaş cezaevinden seçim kampanyası için kolları sıvamış, özellikle son dönemde paylaşımlarını sıklaştırmıştı.

‘Zaman kaybetmeyeceğiz’

Avukatları aracılığıyla Evrensel gazetesinin sorularını yanıtlayan Demirtaş, “Seçime en fazla dört ay kaldı, buradan bir çağrı yapmak istiyorum” diyerek özetle şunları kaydetti:

*Bu süreçte halen korktuğu için sesini yükseltmeyen milletvekili, koltuk hesaplarıyla dengeci davranan siyasetçi, korkudan yazıp çizemeyen aydın ve gazeteci, kusura bakmasınlar artık sizi ikna etme, cesaretlendirme aşamasını çoktan geçtik.

*Korkunun kırılması için çok çaba sarf ettik, çağrılar yaptık, pratikler ortaya koyduk.

*Halkın gelecek yüzyılın belirleneceği bu dört ayı yine köşesine sinip veya bir iki tivitle ‘görevini’ yerine getirip, buna karşılık iş akıl vermeye gelince bol keseden atan tiplerle zaman kaybetmeyeceğiz.

*Meydanı, sokağı kullanmayan; coşkulu, direngen bir kampanyayı ev ev, köy köy örgütleyerek enerjiyi, cesareti açığa çıkarmayan, gerektiğinde yumruğunu masaya vurup faşizme meydan okumayı göze alamayan kişiler gölge etmesinler yeter. Kıran kırana bir seçim süreci, mücadelesi, kampanyası yürütülecek. Korkanlara göre bir süreç olmayacak bu. O nedenle gençler, kadınlar, emekçiler başta olmak üzere herkes, hiç kimseyi beklemeden her yerde seçimi örgütlemeye, propaganda yapmaya başlamalılar.

*AKP-MHP iktidarının seçimi olağan koşullarda yaptırma gibi bir niyeti yok. Çünkü bu seçimde kaybedecekleri çok şey var.

*Dışarıdaki siyasetçiler, milletvekilliği adaylığı için yaptıkları lobi ve kulisin yarısını direnmek için, sokakları örgütlemek için yapsalar yeter, inanın.

Muhalefet nasıl tepki göstermeli?

*Yüz binleri, milyonları meydanlara çıkaracak moral, motivasyon ve cesareti gösterip örgütlemeden faşizmin karşısında direnecek gücü bulamazsınız.

*Ben bu nedenle içeriden seçim heyecanı, motivasyonu, coşkusu yaratmaya çalışıyorum. Özellikle genç arkadaşlarımı her yerde seçim için örgütlenmeye yakında başlayacak olan kampanyalarda görev almaya davet ediyorum.