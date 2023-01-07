Demirtaş bu defa ‘kararsızlara’ dikkat çekti: Büyük kızımı ikna etmeye çalışacağım

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, takipçilerini kararsızları ikna etmeye çağırdı.

Fotoğraf: HDP

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

Muhalefetin adayının belli olmadığı bir ortamda Demirtaş cezaevinden seçim kampanyası için kolları sıvamıştı.

Twitter hesabı üzerinden çağrı yapan Demirtaş, şunları söyledi:

“Merhabalar, nasılsınız? Ben biraz heyecanlıyım da. Bugün açık görüş günü. Başak ile kızlarımız birazdan gelecekler. Büyük kızımız ilk kez oy kullanacak, ‘Kararsızım baba’ diyordu, ikna etmeye çalışacağım. Siz de etrafınızda kararsız kim varsa ikna etmeye çalışın lütfen.”