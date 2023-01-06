Demirtaş: Atı hırsızlara kaptırmamak için her an seçimi düşünelim

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Boş oturursak atı alan Üsküdar’ı yine geçer. Atı hırsızlara kaptırmamak için her an seçimi düşünelim” dedi.

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Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

Muhalefetin adayının belli olmadığı bir ortamda Demirtaş cezaevinden seçim kampanyası için kolları sıvamıştı.

Seçime dair yeni bir tweet atan Demirtaş, şunları kaydetti:

“Farkındasınızdır, seçimler çoktan başladı aslında. İktidar, seçim kampanyası çerçevesinde sürekli bir şeyler yapıyor. Bizler de boş oturmamalıyız yani. Boş oturursak atı alan Üsküdar’ı yine geçer. Atı hırsızlara kaptırmamak için her an seçimi düşünelim. Hepinize sevgiler :)”