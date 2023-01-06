Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Atı hırsızlara kaptırmamak için her an seçimi düşünelim

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Boş oturursak atı alan Üsküdar’ı yine geçer. Atı hırsızlara kaptırmamak için her an seçimi düşünelim” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.


Muhalefetin adayının belli olmadığı bir ortamda Demirtaş cezaevinden seçim kampanyası için kolları sıvamıştı. 

Seçime dair yeni bir tweet atan Demirtaş, şunları kaydetti:

“Farkındasınızdır, seçimler çoktan başladı aslında. İktidar, seçim kampanyası çerçevesinde sürekli bir şeyler yapıyor. Bizler de boş oturmamalıyız yani. Boş oturursak atı alan Üsküdar’ı yine geçer. Atı hırsızlara kaptırmamak için her an seçimi düşünelim. Hepinize sevgiler :)”

SON HABERLER

Akşam Postası / 6 Ocak 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Akşener’den ‘ahmak’ göndermesi: Ben de diyorum, buyur birader!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arkasında İstanbulluların iradesinin olduğunu belirterek, “Ahmaklıklara ‘ahmaklık’ denildiği zaman kızıyorlar. Hadi, benim dokunulmazlığım yok. Ben de ‘ahmak’ dedim. Bekleriz, buyur birader” dedi.