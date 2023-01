Demirtaş, her yerde seçim çalışması istedi: Bu defa eski sevgililer dahil değil

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, her yerde seçim çalışması istedi. Demirtaş çağrısında ‘eski sevgili’ göndermesi de yaptı: ”Uğraşmayın artık, çok zaman geçti.”

Fotoğraf: HDP

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

Muhalefetin adayının belli olmadığı bir ortamda Demirtaş cezaevinden seçim kampanyası için kolları sıvamıştı. Demirtaş, kampanyanın ‘şimdilik’ bir parti için olmadığını belirterek demokrasi için en geniş katılımın sağlanması çağrısını yaptı.

Bugün de seçim çalışması için çağrı yapan Demirtaş, ”Fırsat bulduğunuz her an, her yerde seçim çalışması yapın lütfen. İkna edemediğiniz olursa bana haber verin, mektup yazayım” dedi.

Demirtaş, ‘eski sevgili’ göndermesi yapmayı da ihmal etmedi: ”Eski sevgililerinizle de uğraşmayın artık, çok zaman geçti. Yaranızı mı deştim? Haydi içelim o zaman. Çaylar benden. Evet Şakir, sana halen çay yok.”

Fırsat bulduğunuz her an, her yerde seçim çalışması yapın lütfen. İkna edemediğiniz olursa bana haber verin, mektup yazayım.



Eski sevgililerinizle de uğraşmayın artık, çok zaman geçti. Yaranızı mı deştim? Haydi içelim o zaman. Çaylar benden.



Evet Şakir, sana halen çay yok 😊 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 5, 2023

Demirtaş, 2015 yılındaki genel seçimlerden önce Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda ‘son baraj bükücüler’ diye selamladığı vatandaşlara eski sevgilileri dahil etraflarındaki herkesi HDP’ye oy verme çağrısı yapmalarını söylemişti.

Demirtaş, 2018 seçimlerinde de “Eski sevgililer dahil herkesi ikna etsinler yine” demişti.