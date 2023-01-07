Işıkdere’de uluslarası sözleşme de ihlal edildi: ‘Beşli çete’ hakkında suç duyurusu

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Milas ilçesinde İkizköy halkı, Işıkdere mevkiindeki kömür madeni için ‘4 bin yıllık’ tarihi yok eden YK Enerji hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Muhalefetin ‘beşli çete’ dediği Limak ve İçtaş YK Enerji’nin ortaklarından. İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal suç duyurusundan sonra ‘arkeolojik varlıkların yok edildiğini’ söyledi: “Şimdi hep birlikte, bu kez Milas cumhuriyet savcılarının yasaları beşli çeteye uygulayıp uygulamayacağını göreceğiz.”

Fotoğraflar: İkizköy halkı

İkizköy Işıkdere’de devam eden arkeolojik kazılarda Bizans dönemine ait bir kilise, çok sayıda mezar ve yağhane gibi bazı buluntulara ulaşılmıştı. Buluntuların bir kısmının Ören’deki açık hava müzesine taşındığı öne sürülmüştü. Söz konusu ‘kurtarma kazısı’ çalışmalarıysa Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) sponsorluğunda yürütülmüştü.

İkizköylüler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 6’ıncı ve 7’inci maddeleri uyarınca korunması gerekli kültür varlığı arkeolojik SİT alanı tescili için Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 26 Temmuz 2021’de idari başvuruda bulunmuştu. Ama kurul yanıt vermemişti.

Fotoğraf: İkizköy halkı

Bunun üzerine 17 Ağustos 2021’de Muğla 3’üncü İdare Mahkemesine tespit ve tescil için dava açmışlardı. Ama mahkeme bir yıl boyunca hiçbir işlem yapmadı. Ne keşif ve bilirkişi incelemesi yaptı ne de yürütmenin durdurulması kararı verdi.

‘Mahkeme insanlık suçuna olana sağladı’

Avukat Atal “Her zaman olduğu gibi beşli çeteden Limak-İçtaş’a yasalar yine uygulanmadı” dedi: “İnsanlık suçlusu, doğa ve tarih katliamcısı Limak-İçtaş’ın kültür varlıklarını tahrip etmesine , 4 bin yıllık Karya-Roma -Bizans uygarlığını yok etmesine olanak sağladı.”

Kanunlarla beraber uluslararası sözleşme de ihlal edildi

2007’de Anayasa’nın 90’ıncı maddesinde değişiklik yapılarak ‘uluslararası sözleşmeler Anayasa’nın da üzerinde bağlayıcılığı’ olduğu belirtilmişti. UNESCO’nun Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşmeni Türkiye de imzaladı. Bu sözleşmenin 12’inci maddesine göre ‘bir kültür varlığı Dünya Kültür Mirası listesinde olmasa dahi devletlerin koruma yükümlülüğü var.’

Avukat “Muğla ‘da her zaman olduğu üzere kanunların yanısıra uluslararası sözleşmeler de ihlal edildi” dedi.

Fotoğraf: İkizköy halkı

Bir yıl boyunca tüm bunlara göz yumulması üzerine İkizköylüler reddi hakim talebinde bulundu. Ama Muğla 3. İdare Mahkemesi reddi hakim talebini ‘yasaları uygulamayarak’ reddetti. Keşif ve bilirkişi incelemesi olmadan 20 Aralık 2022’de duruşma yaptı.

Yargı süreci devam ederken, şirket dört gün içinde ‘oldu bitti’ye getirerek arkeolojik bölgeyi kepçelerle kazıdı. İkizköylüler 4 Ocak 2022’de olay yerine giderek şirketi jandarmaya şikayet etti. Daha sonra da Milas Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular.