Akşam Postası / 7 Ağustos 2022

Spotify’a ‘dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret’ten soruşturma

Savcılık ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın rakı içerken dinlediği şarkılar’ gibi isimlerle oluşturulmuş listeler nedeniyle Spotify’a soruşturma açtı.

Barkey: Kavala’yla tesadüfen karşılaşmayı komploya çevirdiler

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı, Türkiye uzmanı akademisyen Henri Barkey’in Twitter hesabından, Gezi davasında ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Osman Kavala’yla darbe girişimi öncesinde bir araya geldiği iddiasına dair açıklama yayımlandı.

Reuters: Gazze için ateşkes anlaşmasına varıldı

Reuters, İsrail’in üç gündür saldırılar düzenlediği ve 31 kişini yaşamını yitirdiği Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘fırsatçılık’ yanıtı: Aileler aradaki farkı çok iyi bilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, Roboskili aileleri ziyaret etmesini ‘fırsatçılık’ olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “O aileler kendi ayağına gelenle kendisini ayağına çağıran arasındaki farkı çok iyi bilir” diye yanıt verdi.

İmamoğlu’ndan Kalın’ın yangın açıklamasına: Vallahi gülünür

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangının ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla söndürüldüğünü’ söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı tiye aldı: “Vallahi gülünür.”

‘AKP’ye geçecek’ denen Çelebi’den eleştirilere yanıt: Zamanla anlaşılır

AKP’ye katılacağı iddia edilen bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, eleştirileri “PKK-FETÖ hesaplarının kudurması hayra alamet” diye yorumladı. Durumun ‘egemenlik mücadelesi’ olduğunu söyledi.

Dokuz yıllık video dolaşıma girdi: İYİ Partili vekilin ‘Türk ve Kürt tanımı’ gündemde

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun dokuz sene önce yayımlanan bir videosu sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Ağıralioğlu’nun Türk ve Kürt tanımı sosyal medyada tartışıldı.

Bilirkişi raporu: Müslüme Yağal, cinsel saldırı sonrası öldürüldü

Kaybolduktan dokuz gün sonra cansız bedeni bulunan iki yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili bilirkişi raporuna göre Müslüme’nin babası olduğu ortaya çıkan dede Hasan Yağal, cinsel istismardan sonra Müslüme’yi öldürüldü.