İmamoğlu’ndan Kalın’ın yangın açıklamasına: Vallahi gülünür

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangının ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla söndürüldüğünü’ söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı tiye aldı: “Vallahi gülünür.”

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Üç gün önce İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıkmış, kısa sürede kontrol altına alınmıştı.

Aynı gün Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrası konuşan Kalın, “Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangına cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla müdahale edildi” demişti.

İBB’nin katkılarıyla inşa edilen Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali, açılışında konuşan İmamoğlu, Kalın’ın bu açıklamasını şöyle tiye aldı: “İstanbul’da bir yangın çıktı ve gerçekten İstanbul’da Balıklı Rum Hastanesi yandı. İstanbul’un bir şifa yurdudur. Dolayısıyla itfaiyemiz gitti orayı söndürdü. Şimdi ne yapacağız? Her şeyimizde o sağlık ocağının, o sağlık yurdunun, şifa yurdunun yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’nın danışmanı diyor ki, ‘Sayın cumhurbaşkanının talimatlarıyla oranın yangınını söndürdük.’ Vallahi gülünür. Yani sayın cumhurbaşkanının talimatlarıyla söndürdük deyince de kulakları çınlasın Cemal Enginyurt bana yazmış Twitter’dan diyor ki ‘Sayın başkan derhal hesap ver. Gerçekten cumhurbaşkanından talimat alarak mı söndürdün?’ Diye bana not gönderiyor.”

Soylu’ya: Bu film işlerinden artık vazgeçin

ANKA’nın aktardığına göre İmamoğlu konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ‘darbecilik’le suçlayıp hakkında animasyonlu video hazırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da tepki gösterdi.

İBB başkanı şunları dedi: “Siyasi başarımızın yine en önemli paydaşlarından olan Millet İttifakı İYİ Parti’nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e görüyorum ki kötü uygulamalarla ne yazık ki provokasyonlara yelteniyorlar. Değerli dostlar, bakın sayın Meral Akşener’i şehirlerde provokasyonlarla püskürtmeye gayret ediyorlar. Tabii ki genel başkan gereken cevabı her yerde veriyor. Daha ötesi akla hayale gelmeyen kurgu birtakım tasarruflarla rencide etmeye çalışıyorlar. Yahu Allah aşkına daha dün, üzerinden çok zaman geçmedi, bize yapmadıklarını bırakmadılar, söylemediklerini bırakmadılar. Her şeyi yaptılar her şeyi, ya hiç akıllanmadınız mı?

Akşener’e kumpas kurulmasından, onunla da yetinmiyorlar, film çekiyorlar. Film üzerinden ki genel başkanımıza, sayın İyi Parti genel başkanına bizlere laf atarak, hatta devletimizin en üst seviyesindeki kurumların birinin de başında olan bir kişi de bunun rejisörlüğüne soyunmuş. İşiniz gücünüz zaten film çevirmek. Yani bu film işlerinden artık vazgeçin.”