Soylu, tweet’lerine cevap veren Akşener hakkında ‘komikli’ video hazırlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığı dönemi üzerinden hedef aldığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tweet’lerine cevap verince AKP’nin ‘Yalan Üretim Merkezi’ isimli animasyonunu hatırlatan bir video hazırlattı.

Fotoğraf: AA

Akşener 28 Temmuz’da uyuşturucu kullanımıyla ilgili şunları demişti: “Bir ülkede uyuşturucu pahalıysa bilin ki görev yerine getirilmektedir. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir, ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir.”

Bunun üzerine Soylu, Twitter üzerinden Akşener’i şöyle hedef almıştı: “Meral hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın’(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941’den, 2021 sonunda 270’e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız… Meral hanım; Oturduğun büyükelçilere batının halini bir sor. Ha unutmadan, stajyer bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?”

‘Baltayı taşa vurup Mehmet Ağar’a yürümüş oldu’

Akşener, bugün Yalova’da esnaf ziyareti sırasında genç bir yurttaşın uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin sorduğu soruya verdiği yanıtı Twitter hesabından paylaştı.

İYİ Parti lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da etiketlediği videoda şunları diyor: “Ben sayın Soylu’nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki; ‘Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.’ Peki, AK Parti iktidarı 2002’de başladı değil mi? Sayın cumhurbaşkanımız o zaman başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış. Şimdi ben sayın cumhurbaşkanına, sayın Erdoğan’a soruyorum; Süleyman Soylu’nun dedikleri doğru mudur? Captagon’la ilgili mevzuya girin, Google’a sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda sarayda. Tamam mı canım. Bak hiç bu cevapları vermeyecektim, sordunuz veriyorum şimdi. İyi ki de sordun.”

Akşener’in paylaşımını alıntılayan basın danışmanı Murat İde’yse İYİ Parti liderinin eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar’ı kast ettiğini söyledi: “Bakan Süleyman Soylu, @meral_aksener’e çamur atayım derken, baltayı taşa vurup, Mehmet Ağar’a yürümüş oldu.. Dur bakalım ne olacak?”

Bak sayın @RTErdogan sana ulaşamayan Ak Partili kızlarımız bana soruyor:



Süleyman Soylu'nun dediğine göre Ak Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş.



Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz.



Haydi bakalım buyurun, açıklayın. pic.twitter.com/WzXuddayPn — Meral Akşener (@meral_aksener) August 5, 2022

Gece yarısından sonra video paylaştı

Süleyman Soylu, Twitter’da gece yarısından sonra Akşener’i merkeze alıp tüm muhalefeti eleştiren ve ‘darbecilikle’ suçlayan animasyon bir video paylaştı.

Söz konusu videoda İYİ Parti Gençlik Kolları’nın gündem olan ‘Dinozorlar’ isimli videosu tiye alınarak ‘mumyalar’dan bahsediliyor.

Soylu, ‘dinozor’ kelimesini ‘dinazor’ diye yazdığı paylaşımına şu notu düştü: “Bu gençler bir başka ‘Dinazor’lara aslında birer ‘mumya’ olduklarını hatırlatmışlar.”

Videoda Akşener ve Fetullah Gülen’in yüzlerinin 1999 yapımı ‘Mumya’ filmindeki bir ayin sahnesine ‘şoplanması’nın yanı sıra Soylu’nun ve AKP’lilerin sık sık muhalefet hakkında dillendirdikleri söylemler yer alıyor.

Akşener, 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle bağdaştırılırken İYİ Parti ve CHP’li vekiller çeşitli suçlamalarla hedef gösteriliyor.

Videoya ayrıca ‘(İYİ Parti Milletvekili Lütfü) Türkkan’ın evinde trans eğlence’ başlıklı bir yandaş medya manşeti konarak transfobik söylemler ‘ihmal edilmemiş.’