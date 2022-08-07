Bilirkişi raporu: Müslüme Yağal, cinsel saldırı sonrası öldürüldü

Kaybolduktan dokuz gün sonra cansız bedeni bulunan iki yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili bilirkişi raporuna göre Müslüme’nin babası olduğu ortaya çıkan dede Hasan Yağal, cinsel istismardan sonra Müslüme’yi öldürüldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BirGün’ün aktardığına göre Mersin’de geçen sene kaybolduktan dokuz gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili bilirkişi raporu Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Osman Sert tarafından hazırlandı.

İncelemelere göre Müslüme’nin boyun kısmında 70 yaşındaki Hasan Yağal’ın DNA’sı bulundu. Daha önce ortaya çıkan adli tıp raporunda dede sanılan Hasan Yağal’ın Müslüme’nin öz babası olduğu ortaya çıkmıştı. Yine Müslüme’nin 14 yaşındaki ablası A.Y.’nin de Hasan Yağal’ın çocuğu olduğu belirlenmişti.

Bilirkişi raporuna göre şüpheler cinsel istismar ve cinayet üzerinde yoğunlaştı. Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan aile üyeleri suçlamaları reddederken şüpheli Hasan Yağal, boyunda bulunan DNA örneğiyle ilgili “Her gördüğümde Müslüme’yi yüzünden öperim. Boynundan DNA çıkması normal. Bundan cinsel bir eylem olduğu çıkmaz” dedi.

Ancak rapora göre bu ‘basit bir öpme’ değil. Raporda “Delillere göre maktulenin nitelikli cinsel istismar eylemine maruz kalıp öldürüldüğü kanaatine ulaşıldığı…” ifadeleri kullanıldı.

Anne şikayetçi olmadı

Müslüme’nin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması önceki gün Silifke 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Şüpheli dede Hasan Yağal tutuklu olarak yargılanırken anne Selvi, babaanne Ayşe Yağal ile ağabey O.Y. de tutuksuz yargılandı.

Anne Selvi Yağal, duruşmada Müslüme’nin ölümüyle ilgili kimseden şikâyetçi olmadığını söyledi. Bu arada Müslüme’nin ablası A.Y’nin de Hasan Yağal’ın çocuğu olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, DNA raporunu hatırlatarak Hasan Yağal’a Müslüme’nin ablasının kendi çocuğu olup olmadığını sordu. Yağal ifadesinde, “Raporu bilemem. Belki akrabalıktandır” dedi.