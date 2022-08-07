Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘fırsatçılık’ yanıtı: Aileler aradaki farkı çok iyi bilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, Roboskili aileleri ziyaret etmesini ‘fırsatçılık’ olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “O aileler kendi ayağına gelenle kendisini ayağına çağıran arasındaki farkı çok iyi bilir” diye yanıt verdi.

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TSK’ya bağlı savaş uçaklarının 2011’deki bombardımanı sonucu Şırnak’ın Gülyazı ve Ortasu köylerinden 34 köylü hayatını kaybetmişti. Bu tarihine ‘Roboski katliamı’ diye geçmişti. Üç gün önce Roboski’ye giden Kılıçdaroğlu, katliamda yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret ederek, ‘olayı aydınlatma’ sözü vermişti.

Erdoğan’sa bu sözü “Bizim Bay Kemal gibi kalkıp da nerede bir fırsatçılık var, o fırsatçılık anı geldiğinde onlarla bir araya gelmek gibi bir yaklaşımımız yok” diye yorumlamıştı.

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu yorumuna şu yanıtı verdi: “Sen ‘Uludere Ankara’nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacak’ demiştin, bu söz sana ait, ne oldu? Sen verdiği sözü tutmayan birisin, milleti kandırıyorsun. Roboskili (Uludere) aileleri de kandırdın. Ama onlar çok iyi biliyor ki, Bay Kemal bu katliamın faillerini ortaya çıkaracak. İşte helalleşme de o zaman olacak, sen helalleşmenin ne demek olduğunu dahi bilmiyorsun. Ama meraklanma, o aileler kendi ayağına gelen ile kendisini ayağına çağıran arasındaki farkı çok iyi bilir.”