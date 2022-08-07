Reuters: Gazze için ateşkes anlaşmasına varıldı

Reuters, İsrail’in üç gündür saldırılar düzenlediği ve 31 kişini yaşamını yitirdiği Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

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İsrail ordusunun İslami Cihat örgütü üyelerini hedef aldığını belirttiği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 31 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında örgütün lider kadrosundan Halid Mansur ve Taysir Jabari de dahil bazı İslami Cihat üyelerinin bulunduğu bildirildi.

Bir İsrailli yetkili, cumadan bu yana Gazze’den 600 kadar roket ve havan mermisi atıldığını öne sürdü. Karşılıklı atışlar sürerken Reuters’a konuşan bir Filistinli yetkili ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi. Ateşkesin saat akşam sekizde başlayacağı kaydedildi. Anlaşmaya aracılık eden Mısırlı bir güvenlik kaynağı da anlaşmayı doğruladı.

Ne olmuştu?

İsrail, cuma akşamına doğru Gazze’deki İslami Cihad Hareketi’nin saldırı hazırlığında olduğunu gerekçe göstererek Gazze saldırısını başlatmıştı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 5 Ağustos’ta başlatılan saldırılarda 31 kişi hayatını kaybederken, 275 kişi de yaralandı.