Ukrayna’dan tahıl alacak gemi İstanbul’dan hareket etti

Liberya bandralı ‘Osprey S’ isimli gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin kontrolünün ardından tahıl almak üzere İstanbul’dan Ukrayna’ya hareket etti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan ‘Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi’ kapsamında Ukrayna’dan tahıl almak için yola çıkmak üzere gelen Liberya bandralı ‘Osprey S’ gemisi, İstanbul’un kuzeyine demirledi.

Geminin seyrini takip eden Müşterek Koordinasyon Merkezi görevli heyeti gemiyi denetledi. Heyet, denetimlerini tamamlamasının ardından botla ayrılarak Rumelifeneri Limanı’na döndü.

Kontrolleri tamamlanan boş gemi, tahıl almak üzere Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’na hareket etti.

Ne olmuştu?

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ABD ve Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı sert yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar gıda ürünlerinin satışını kapsamıyordu ama Rusya’dan mal satın almak isteyenler bankacılık işlemlerine uygulanan yaptırımlardan çekindikleri için ticari anlaşmadan uzak duruyorlardı.

Ayrıca Ukrayna’nın sevkiyatına engel olan Rusya, anlaşma için kendi ürünlerinin de ihraç edilmesini kabul ettirmeyi dayatıyordu. Rusya’nın bu şartı kabul edilince anlaşmanın önündeki engel de kalkmış oldu. Böylece anlaşma Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nın katılımıyla 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalandı.

İmzaların atılmasını izleyen haftadaysa Milli Savunma Üniversitesi içerisine Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkez’in, Ukrayna’daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanklarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini yakından izleyeceği, Karadeniz’de oluşturulan koridoru kullanacak olan gemilerin ise, gerekmesi durumunda boğazlardan geçmeden önce denetleneceği bildirilmişti.