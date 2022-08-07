Barkey: Kavala’yla tesadüfen karşılaşmayı komploya çevirdiler

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı, Türkiye uzmanı akademisyen Henri Barkey’in Twitter hesabından, Gezi davasında ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Osman Kavala’yla darbe girişimi öncesinde bir araya geldiği iddiasına dair açıklama yayımlandı.

Henri Barkey

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren ‘Türkiye’nin Soros’u’ diye hedef gösterdiği işadamı ve insan hakları aktivisti Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hak ihlali kararına rağmen, 17 Ekim 2017’de gözaltına alındığından bu yana 1741 gündür hapiste.

Kavala’nın, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten yürütülen soruşturmada hakkında tahliye kararı verildikten hemen sonra 15 Temmuz darbe girişimi bağlamında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten tekrar tutuklandığı Şubat 2020’deki kararda, Kavala’nın 27 Haziran 2016’da İstanbul’un Şişli ilçesindeki ofisinde, 30 Haziran 2016’da da Diyarbakır’da ve 18 Temmuz 2016’da İstanbul’un Karaköy semtindeki bir restoranda Barkey ile bir araya geldiği belirtilmişti.

Daha önce bu iddiaları yalanlayan Barkey’in Twitter hesabından buna ilişkin bir açıklama daha yayımlandı.

‘Kamuoyuna duyurulur: 18 Temmuz 2016 gecesi Karaköy lokantasında yemek hakkında açıklama’ başlıklı paylaşım şöyle: