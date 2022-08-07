Paris’in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları kentte yaşayanları rahatlattı

Fransa’nın başkenti Paris’in her ayın ilk pazarı trafiğe kapatılan alanları, kentte yaşayanların yüzünü güldürdü.

Fotoğraflar: AA

Paris Belediye sitesindeki bilgilere göre, şehrin birinci ve dördüncü bölgeleri arası yanı sıra Şanzelize Caddesi her ayın ilk pazarı araçlara kapalı oluyor.

Ayın ilk pazarı yedi-sekiz saat araç trafiğine kapalı olan alanlarda, Paris kenti sakinleri ve turistler, bu sürede yaya olarak ya da bisiklet, paten veya scooter’la gezebiliyor.

2016’ta ilk olarak Şanzelize Caddesi’nde yürürlüğe giren uygulama başkentin başka bölgelerine genişletildi. Bu ay uygulama, 7 Ağustos’a denk geldi.

Turistler uygulamadan memnun

AA’ya konuşan Macaristan’da yaşayan Filistinli Seher Şakra, tatil için geldiği Paris’te Şanzelize Caddesi’nin araçlara kapatılmış olmasının iyi bir fikir olduğunu söyledi.

İspanyol turist İrati Laraudo, dünyanın kötü bir durumda olduğuna işaret ederek, “Arabasız bir günün güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum” dedi. Laraudo, bu uygulamayı başka kentlerin de denemesinin iyi olacağını söyledi.