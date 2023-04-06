Akşam Postası / 6 Nisan 2023

CHP: İstanbul il başkanlığı binamıza ateş edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, başkanlık binasına silahla ateş edildiğini duyurdu.

Kaçıranlar için 2 dakikada Muharrem İnce gündemi

Dün Habertürk yayınına katılan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye bir teklif yapıldığını ama uzlaşılamadığını söylemesi üzerine uzun süredir devam eden bir tartışma yeniden alevlendi.

HDP kapatma davasında sözlü savunma vermeyecek

HDP’nin yazılı açıklamasında, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görülen kapatma davasında sözlü savunma verilmeyeceği duyuruldu. Sözlü savunma için 11 Nisan tarihi belirlenmişti.

İş Yatırım: Piyasa Mehmet Şimşek haberini satın almaz

İş Yatırım, eski AKP’li maliye bakanı Mehmet Şimşek’in, yeni dönemdeki ekonomi politikalarında etkin rol alacağına dair haberlere piyasanın temkinli yaklaştığını belirtti.

Dev bankaların seçim sonrası dolar/TL tahminleri

Bankaların son dönemdeki dolar/TL tahminleri dikkat çekiyor. Seçimi mevcut iktidarın kazanması durumunda kurun yükseleceği görüşü hakimken, muhalefetin kazanması durumunda kurun geleceğiyle ilgili bankalar farklı tahminlere sahip.

Fenerbahçeli Kılıçdaroğlu’na zor soru: Seçim mi, şampiyonluk mu

Astrolog Rezzan Kiraz’ın seçim ve Süper Lig şampiyonluğuna dair öngörüsü millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na soruldu.

Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu’na desteğini ilan etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini duyurdu.

Türk balıkçıdan itiraf: Moritanya’da balığı bitirdik

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, Batı Afrika ülkesi Moritanya’da ‘balığı bitirdiklerini’ söyledi. Aksoy, kota kuralına uymadıklarını da rahatça söyledi: “Türk balıkçısı kotaya uyar mı? Biz gittiğimiz yerde balığı kurutmadan bırakmayız.”