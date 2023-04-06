Bahçeli, ortak listeye öfkelenmişti: MHP aday listesini paylaştı

Seçime kendi logosuyla girme kararı alan MHP, aday listesini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Cumhur ittifakının ortağı MHP’nin AKP’yle 51 ilde ortak listeyle seçime gideceği iddia edilmişti. Bu iddiaya öfkelenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi’nin kendi adaylarıyla seçimlere katılacağına dikkat çekerek, “Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak” demişti.

MHP yönetimi, yarın YSK’ye sunulacak aday listesini etikhaber.com isimli haber sitesi üzerinden paylaştı.

Olcay Kılavuz’un üstü çizildi

Eski Ülkü ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayeti zanlılarından Tolga Demirbaş’ın evinde bulunmasıyla gündeme gelen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da tekrar aday listesine girdi. Ancak Kılavuz’un Mersin’de seçilme ihtimali olmayan dördüncü sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti.