CHP ve İYİ Parti’nin tek listeyle girebileceği 15 il

CHP ve İYİ Parti’nin tek listeyle seçime gireceği iller netleşmeye başladı. İki parti adaylarının yedi ilde CHP, sekiz ildeyse İYİ Parti listesinden seçime girmesi bekleniyor.

CHP ve İYİ Parti’nin seçimlere ortak gideceği iller. (AA)

Milletvekilliği adaylarının listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilmesi için verilen süre 9 Nisan’da sona eriyor. Son güne yaklaşılırken CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi arasındaki trafik de yoğunlaştı. Özellikle CHP ve İYİ Parti bir yandan kendi listelerini hazırlarken, diğer yandan ittifak ortaklarıyla listelerin hazırlanması üzerine çalışıyor.

Görüşmelerde öncelikli olarak CHP ve İYİ Parti’nin geçen seçim milletvekili çıkaramadığı yerler konuşuluyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP ve İYİ Parti’nin tek listeyle seçime gireceği illeri aktardı.

CHP listesi

Buna göre İYİ Parti adayları Van, Malatya, Hakkari, Bartın, Tunceli, Bingöl ve Muş’ta CHP listlerinden seçime girecek.

İYİ Parti listesi

Çorum, Yozgat, Adıyaman, Gümüşhane, Bayburt, Çankırı, Aksaray, ve Bitlis’teyse CHP adayları İYİ Parti listelerinden seçime girecek.

Sarıkaya’ya göre CHP ve İYİ Parti arasındaki toplam uzlaşılan il sayısı 14-16 arasında değişebilir. Bu sayı liderlerin kararına göre artabilir.