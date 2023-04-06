Millet ittifakında liste trafiği: Kritik üç gün başlıyor

ALTAN SANCAR

14 Mayıs’ta düzenlenecek milletvekilliği seçimlerine bazı seçim bölgelerinde ortak listeyle girme arayışındaki millet ittifakında trafik yoğunlaştı. CHP ve İYİ Parti’nin en az 10 ilde ortak listeyle seçimlere katılması kesinleşirken, bazı seçim bölgelerindeyse altı partinin birden ortaklaşmasında sona yaklaşıldı.

Fotoğraf: CHP

Milletvekilliği adaylarının listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesi için verilen süre 9 Nisan’da sona eriyor. Son güne yaklaşılırken CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi arasındaki trafik de yoğunlaşmış durumda. Özellikle CHP ve İYİ Parti bir yandan kendi listelerini hazırlarken, diğer yandan da ittifak ortaklarıyla ortak listelerin hazırlanması üzerine çalışıyor.

Dün itibariyle parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve milletvekilleri dışındaki tüm ziyaretçilere kapılarını kapatan CHP’de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Günün bir bölümünü partisinin genel merkezinde geçiren Kemal Kılıçdaroğlu, bu sırada bazı il başkanlarıyla görüşerek listelere son şeklinin verilmesi için çalıştı.

Ziyaretçi yasağının başlamasına kısa süre kala lobi yapmak üzere genel merkeze gelen aday adaylarının yoğunluğu nedeniyle listelerin belirlenmesinde rol alacak bazı kurmaylarsa genel merkez dışında çalışmayı tercih etti. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının yürüttüğü tüm bu çalışmaların 8 Nisan Cumartesi önce MYK’da son olarak ele alınması, ardından da ‘listelerin sızmasına izin vermemek için’ hızlı biçimde saat 19:00’da parti meclisinde açıklanması planlanıyor.

CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre, özellikle parti meclisinden bakanlık hedefi veya beklentisi olmayan isimlerin ciddi bir bölümünün aday gösterilmesi planlanıyor. Öte yandan CHP’de bir yandan da DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’yle ortaklaştırılacak listeler için görüşmeler düzenleniyor. İttifak içinde üçlü ittifak planlamasının tamamen çökmesiyle birlikte, uzun süre önce CHP listelerinden seçimlere katılacağı kesinleşen DP gibi DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin de ortak listelerde yer alması için de çalışmalar sürüyor.

Kılıçdaroğlu görüşüyor

Öyle ki Kılıçdaroğlu’nun bu süre zarfında üç partinin liderleriyle gerek telefon gerekse de kamuoyuna açıklanmayan görüşmeler yaptığı ve buna devam edeceği biliniyor.

Gelinen aşamaya ilişkin DEVA Partisi’nden bir kurmay, görüşmelerin sürdüğünü ve belli bir seviyeye gelindiğini belirtiyor. Ancak kurmayın aktardığına göre, DEVA Partisi’nde bu aşamada 81 il için de aday listelerinin hazırlıklarında da son aşamaya gelinmiş durumda. Listelerin ortaklaştırılması için ‘umutlu’ olduklarını söyleyen kurmaya göre, kentlerin belirlenmesi aşamasında ‘bazı pürüzler’ olsa da aşılması için görüşme trafiği liderler ve kurmaylar düzeyinde devam ediyor.

İller netleşti

DEVA Partili kurmayın sözlerini doğrulayan İYİ Parti’den bir isimse en az 10 ilde CHP’yle seçimlere ortak listeyle girileceğini ve bu illerin netleştirildiğini aktarıyor. Son güne kadar bu sayının artırılması için de görüşmelerin süreceğinin altı çiziliyor. Kurmayın aktardığına göre, millet ittifakındaki tüm partiler ayrıca bazı seçim bölgelerinde listeleri ortaklaştırarak seçimlere girme noktasında da sona yaklaşmış durumda. Bu sayının en az yedi olması beklenirken, görüşmelerin sonucunun 8 Nisan’dan önce liderler tarafından netleştirilmesi bekleniyor.

Gelecek Partisi’nde ise partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu günün kısa bir bölümünü partisinin genel merkezinde geçirdikten sonra konutunda kurmayları ile toplantı yaptı. Toplantıda listelere verilecek son şekille birlikte, partiden hangi isimlerin ortak listelerde yer alacağının da kararlaştırılmasının üzerinde durulduğu öğrenildi. Davutoğlu’nun bu sürede Kılıçdaroğlu’yla de yakın temasta olduğu ve görüşmelerin sıklaştırıldığı da öğrenildi.