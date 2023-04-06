Millet ittifakı gece uyumadı: Tek liste için son toplantılar

ALTAN SANCAR

14 Mayıs seçimlerine milletvekili aday listelerinin ortaklaştırılması için temasları yoğunlaştıran millet ittifakı günün erken saatlerinden itibaren yoğun toplantı trafiğine başladı.

Dün gece yarısına kadar kurmaylarıyla evinde toplanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gecenin ilerleyen saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştü.

DEVA Partisi’yse listelerde ortaklaşmaya ilişkin son toplantısını düzenliyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da teslim edilecek.

Seçimlere katılmayacak partilerin çekilmesi için verilen süre bugün saat 17:00’de doluyor.

Listeleri ortaklaştıran ve seçimleri ittifak partilerinin listelerinden girecek partilerin karar verme süreci için ardı ardına toplantılar düzenleniyor.

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu görüştü

Millet ittifakı olarak seçimlere katılacak olan CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi’nin kurmayları ve genel başkanları da gece boyunca görüşme trafiği içinde oldu.

Davutoğlu kurmaylarıyla çok daha önceden hazırlanan ortak listede yer alacak isimler ve seçim bölgelerini gözden geçirdi.

Toplantının bitiminin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu görüştü. Tek gündem maddesi ortak listelerdi.

DEVA amblem kararından vazgeçecek

Daha önce seçimlere kendi amblemiyle ittifak çatısı altında gireceğini açıklayan DEVA Partisi de bu kararı gözden geçirdi.

Partinin seçim bölgelerine ilişkin kendi listeleri hazırken Kılıçdaroğlu ile DEVA Genel Başkanı Ali Babacan arasında da görüşmeler oldu.

Görüşmelerde belli bir aşamaya gelindi ve DEVA Partisi’nin de ortak listelere sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan gece boyu süren görüşmelerin ardından DEVA Partisi bu sabahtan itibaren kendi arasında da toplandı.

Toplantıların ardından ittifak ortakları gelinen son noktayı ele almaya başladı. Kulislerden edinilen bilgilere göre, DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin CHP listelerinden seçimlere katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak listelerin netleştirilmesi için toplantı devam ediyor.