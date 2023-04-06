Türk balıkçıdan itiraf: Moritanya’da balığı bitirdik

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, Batı Afrika ülkesi Moritanya’da ‘balığı bitirdiklerini’ söyledi. Aksoy, kota kuralına uymadıklarını da rahatça söyledi: “Türk balıkçısı kotaya uyar mı? Biz gittiğimiz yerde balığı kurutmadan bırakmayız.”

Fotoğraf: TÜDAV

Bugün Meclis’te toplanan Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu’nda konuşan Aksoy, Moritanya’da balıkçılık yapan ilk Türk olduğunu anımsatarak, “Bugün Moritanya’da da balığı bitirdik. Yeni yerler bulun bize” dedi.

Sürdürülebilir balıkçılık yapılması gerektiğini, aksi takdirde bu mesleğin sona erebileceğini belirten Aksoy, “Son reisler olabiliriz” ifadesini kullandı.

Moritanya’da balıkçılık sektörüne kota getirildiğini anlatan Aksoy’a, komisyon başkanı AKP’li Fuat Köktaş, “Kotaya uydunuz mu” diye sordu. Aksoy’sa “Türk balıkçısı kotaya uyar mı? Biz gittiğimiz yerde balığı kurutmadan bırakmayız” yanıtını verdi.

Komisyonda, balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, görüşlerini dile getirmeye devam ediyor.

Moritanya’daki Türk balıkçılar

Türk balıkçıların Moritanya’da 2015’ten beri avcılık yaptığı bilinirken iki ülke arasındaki ilk anlaşma Kasım 2021’de imzalandı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) 2018’deki bülteninde, yaklaşık 1000 Türk balıkçının çoğu denizlere büyük zarar veren gırgır teknelerinden oluşan 52 gemiyle Batı Afrika ülkesinde avlandığı yazıyor.

Ülkede bulunan dört adet balık unu ve balık yağı fabrikasının da Türklere ait olduğu belirtilirken, Türk şirketlerinin toplam 200 milyon yatırıma sahip olduğu kaydedilmiş.

TÜDAV’ın aktardığına göre değişik akıntılar nedeniyle verimli balıkçılık kaynaklarına sahip Moritanya’da en çok avlanan balıklar hamsi, sardalya, tirsi ve diğer göçmenler.

TRT’nin 2018’deki ‘Türkler, Moritanya’da her gün tonlarca balık avlıyor’ başlıklı haberindeyse ‘yoksul’ olduğu vurgulanan Moritanya’nın ‘denizlerinin balık kaynadığı’ yazılmış.

‘Ne yeterli balıkçı teknesi, ne de işleyecek fabrikası’ olduğu vurgulanan Moritanya’da Türklerin yıllık kazancı milyon dolarlarla ölçüldüğü de belirtilmiş.