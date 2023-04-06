Fenerbahçeli Kılıçdaroğlu’na zor soru: Seçim mi, şampiyonluk mu

Astrolog Rezzan Kiraz’ın seçim ve Süper Lig şampiyonluğuna dair öngörüsü millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na soruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Kiraz, öngörüsünde, “Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray kazanacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe kazanacak” demişti.

Habertürk yayınına katılan Kılıçdaroğlu’na bunlardan hangisini tercih edeceği soruldu. Fenerbahçeli olduğu bilinen Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanmak söz konusu olduğu için Galatasaray’ın şampiyonluğuna olur verdi.

Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: “Çok zor bir soru. Önce Türkiye. Önce Türkiye tabii. Çünkü Türkiye olmazsa zaten takımlar da olmayacak. Bir Türkiye olmalı. Takımlar da güçlü olmalı, onlar da kendi aralarında yarışmalı. Bütün takımlar bizim takımlarımız. Ama ortaklaştığınız yer neresi? Milli takım. Milli takım şampiyon olursa hepimiz seviniriz.”