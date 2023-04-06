Kılıçdaroğlu Kızılay’ın çağrısını destekledi: Kan verelim

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay’ın kan çağrısını destekledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.
Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu, söz konusu çağrıyı alıntılayarak, halkı kan vermeye davet etti.