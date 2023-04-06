Erdoğan yeni hedefi belirledi: Şahlanış dönemine geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çıraklık, kalfalık ve ustalık süreçlerini geçtiklerini ifade ederek, bundan sonraki adımın ‘şahlanış süreci’ olduğunu söyledi.

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Türkiye, tarihi yüksek enflasyon ve dış ticaret açığı rekoru kırsa da Erdoğan, dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeye doğru adım adım ilerlediklerini savundu.

Kriter Dergisi’ne mülakat veren Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Kalkınma ve demokrasi yolundaki başarılarımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Yeni başarılarla ülkemizin dünyadaki istikrar ve güç merkezi olma hedefini kararlılıkla sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin, “AK Parti’nin projelerini değersizleştirme siyaseti” izlemesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

*(Muhalefete) Yetişmiş insanlarımızın yurt dışına gitmesinin reklamını yapıyorlar. Kendi insan gücümüzü aşağılayan bir öz güvensizlik içindeler. Kendi insan kaynağımıza güvenmedikleri için dışarıdan ithal danışmanlardan akıl almayı bir vizyon olarak ortaya koyuyorlar.

*Artık yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Çıraklık, kalfalık, ustalık ve mücadele döneminden sonra şahlanış dönemine geçiyoruz. Ülkemizde altyapı yatırımlarını tamamlamış, demokrasisini güçlendirmiş, yönetim sistemini istikrara kavuşturmuş bir ülke olarak, Türkiye’yi küresel bir güç haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

*Ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapma hedefimize adım adım ilerliyoruz.

*Dış politikada bütüncül bir planlama yaparak hareket ediyoruz. İktidara geldiğimizden bu yana Türkiye’nin uluslararası konumunu güçlendirdik, dış politikada çok boyutlu bir yaklaşım benimsedik ve ülkemizi küresel bir lige çıkardık. Artık sözü dinlenen, tesirli bir Türkiye var.