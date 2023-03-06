Akşam Postası / 6 Mart 2023

Saadet Partisi önünde heyecanlı bekleyiş

Ortak cuvmhurbaşkanı adayının duyurulacağı millet ittifakı toplantısının bitmesini bekleyen yurttaşlar Saadet Partisi genel merkezi önünde toplandı.

Depremzedelere gönderilen yardımları çalan emniyet müdürü tutuklandı

Depremzedelere gönderilen yardımları çaldığı için gözaltına alınıp serbest bırakılan emniyet müdürü Yadigar I., itiraz üzerine tutuklandı.

Bursaspor’a göre pankartlar gizlice sokuldu

Bursaspor yönetimi, tribüne sokulan 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterlerinin denetimden geçmediğini savundu.

Varlık Fonu ‘defansa geldi’: Borsaya 240 milyon dolar girdi

Türkiye Varlık Fonu, deprem sonrası kayıp yaşayan Borsa İstanbul’u desteklemek için piyasaya sürdüğü tutar 240 milyon dolara ulaştı. Bu, planlanan tutarın yüzde 24’üne tekabül ediyor.