Akşam Postası / 6 Mart 2023

Saadet Partisi önünde heyecanlı bekleyiş
Ortak cuvmhurbaşkanı adayının duyurulacağı millet ittifakı toplantısının bitmesini bekleyen yurttaşlar Saadet Partisi genel merkezi önünde toplandı.
‘Millet’ yeniden birleşti, ‘Cumhur’ küplere bindi
Meral Akşener tekrar altılı masada
İYİ Partililer mutlu: Tarih olmayacağız
Kadıgil, anayasayı hatırlayan Saray’a Erdoğan’ın aday olmayacağını hatırlattı
Anayasa hukukçusu yanıtladı: İmamoğlu-Yavaş formülü hukuka uygun mu?
İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili olası senaryo: Atama için yerel seçimler beklenebilir
İmamoğlu-Yavaş formülüne Saray’dan itiraz
CHP’lilerden ağız birliği: Taşlar yerine oturacak
Depremzedelere gönderilen yardımları çalan emniyet müdürü tutuklandı
Depremzedelere gönderilen yardımları çaldığı için gözaltına alınıp serbest bırakılan emniyet müdürü Yadigar I., itiraz üzerine tutuklandı.
Bursaspor’a göre pankartlar gizlice sokuldu
Bursaspor yönetimi, tribüne sokulan 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterlerinin denetimden geçmediğini savundu.
TFF Amedspor’a yapılanları ‘arada kaynattı’
Faili meçhul cinayetlerin sembolleri Çiçek Sepeti’nde ‘hediyelik ürün’ oldu
Amedspor’a saldırıda gözaltı sayısı dokuza çıktı: Üçü özel güvenlik görevlisi
Varlık Fonu ‘defansa geldi’: Borsaya 240 milyon dolar girdi
Türkiye Varlık Fonu, deprem sonrası kayıp yaşayan Borsa İstanbul’u desteklemek için piyasaya sürdüğü tutar 240 milyon dolara ulaştı. Bu, planlanan tutarın yüzde 24’üne tekabül ediyor.