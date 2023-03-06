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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 6 Mart 2023

Saadet Partisi önünde heyecanlı bekleyiş

Ortak cuvmhurbaşkanı adayının duyurulacağı millet ittifakı toplantısının bitmesini bekleyen yurttaşlar Saadet Partisi genel merkezi önünde toplandı.

‘Millet’ yeniden birleşti, ‘Cumhur’ küplere bindi

Meral Akşener tekrar altılı masada

İYİ Partililer mutlu: Tarih olmayacağız

Kadıgil, anayasayı hatırlayan Saray’a Erdoğan’ın aday olmayacağını hatırlattı

Anayasa hukukçusu yanıtladı: İmamoğlu-Yavaş formülü hukuka uygun mu?

İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili olası senaryo: Atama için yerel seçimler beklenebilir

İmamoğlu-Yavaş formülüne Saray’dan itiraz

CHP’lilerden ağız birliği: Taşlar yerine oturacak

Depremzedelere gönderilen yardımları çalan emniyet müdürü tutuklandı

Depremzedelere gönderilen yardımları çaldığı için gözaltına alınıp serbest bırakılan emniyet müdürü Yadigar I., itiraz üzerine tutuklandı.


Bursaspor’a göre pankartlar gizlice sokuldu

Bursaspor yönetimi, tribüne sokulan 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterlerinin denetimden geçmediğini savundu.

TFF Amedspor’a yapılanları ‘arada kaynattı’

Faili meçhul cinayetlerin sembolleri Çiçek Sepeti’nde ‘hediyelik ürün’ oldu

Amedspor’a saldırıda gözaltı sayısı dokuza çıktı: Üçü özel güvenlik görevlisi

Varlık Fonu ‘defansa geldi’: Borsaya 240 milyon dolar girdi

Türkiye Varlık Fonu, deprem sonrası kayıp yaşayan Borsa İstanbul’u desteklemek için piyasaya sürdüğü tutar 240 milyon dolara ulaştı. Bu, planlanan tutarın yüzde 24’üne tekabül ediyor.

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Akşam Postası / 6 Mart 2023

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