Kadıgil, anayasayı hatırlayan Saray’a Erdoğan’ın aday olmayacağını hatırlattı

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesine itiraz eden cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum’a anayasaya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağını hatırlattı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşme noktasına gelirken iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterileceği ve seçimin kazanılması durumunda geniş yetkilerle bu görevi yürüteceği belirtiliyor.

Uçum, Twitter’da söz konusu formülün anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüştü: “Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar.”

Kadıgil, Uçum’un tweet’ini alıntılayarak şunları söyledi: “Anayasaya göre üniversite mezunu olmayanlar cumhurbaşkanı olamaz. Anayasaya göre iki kez seçilen biri üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamaz. Anayasaya göre seçim kanunundaki değişiklik bir yıldan önce uygulanmaz. Anayasaya göre cumhurbaşkanı tarafsızlığı için şerefi üstüne ettiği yemini bozamaz. Evet. Hepsinin hesabını halk elbet soracak.”

AY’ya göre ünv. mezunu olmayanlar CB olamaz.



AY’ya göre 2 kez seçilen biri 3.kez CB adayı olamaz.



AY’ya göre seçim kanunundaki değişiklik 1 yıldan önce uygulanmaz.



AY’ya göre CB tarafsızlığı için ŞEREFİ üstüne ettiği yemini bozamaz.



Evet.

Hepsinin hesabını halk elbet soracak. https://t.co/QiqUntJ16b — Sera Kadıgil (@serakadigil) March 6, 2023

Çoğu hukukçuya göre cumhurbaşkanlığı için girdiği seçimleri iki kez kazanan Erdoğan’ın anayasaya göre üçüncü dönem adaylığı mümkün değil.

Uçum 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski, 2018’deki seçiminse yeni sistemle yapıldığını belirterek “Bir kanunun istisnai olarak geçmişe etkili olabilmesi için kanunda bu konuda açık hüküm olması gerekir” demişti.

Bu görüşü savunanların temel argümanı yeni sistemle her şeyin sıfırlaması. Erdoğan da üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek adaylığının önünde engel bulunmadığını söylemişti.

Fakat söz konusu görüş bir argüman olmaktan öteye geçemiyor, zira ilgili kanunda ‘sıfırlanma’ya dair bir madde bulunmuyor.