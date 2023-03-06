CHP’lilerden ağız birliği: Taşlar yerine oturacak

CHP’liler İYİ Parti’nin masaya dönmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun krizin ilk dakikalarında kullandığı ifadeyi hatırlattı: “Hiç meraklanmayın, bütün taşlar yerine oturacak.”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyip masayı terk etmişti. Kılıçdaroğlu o gün TBMM’den ayrılırken gazetecilere ”Merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak” yanıtını vermişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde karar alınınca kriz çözüldü.
Kriz çözülünce CHP’li vekiller Kılıçdaroğlu’nun sözünü yeniden hatırlattı.
Şöyle: