‘Millet’ yeniden birleşti, ‘Cumhur’ küplere bindi

‘Millet ittifakı’ partilerinden İYİ Parti, getirilen formülü kabul edince ‘Cumhur ittfakı’ partilerinin milletvekilleri küplere bindi. Bazıları işe hakarete vardırdı.

‘Millet ittifakı’nın son toplantısından. (CHP)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterileceği belirtilen İmamoğlu ve Yavaş’ın da iki liderler birlikte toplantıda yer alacağını belirtti. Akşener de altılı masaya geri döndü.

Bu gelişmeler kriz sürecinde keyiflenen ‘Cumhur İttifakı’ partileri AKP ve MHP’lileri rahatsız etti.

Kimileriyse tepkilerini dile getirirken hakaret etti. O mesajların bazıları şöyle:

R yaptık,her zaman ki gibi dün olmaz dediğimize bugün olur dedik,olur dediğimize de olmaz dedik,dün sattık bugün gittik diyeceksiniz..!

Büyük Türk Milleti size sandıkta gereken cevabı verecek..!

Siz kaygılanın..! https://t.co/dvczrhbL3V — BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) March 6, 2023

Güvenin söküğü dikiş tutmaz koçum.Birine iki defa güvenemezsin… Huzur için yama yapayım desen de rengini, dokusunu denkleyemezsin…

ANLADIN MI? — Erkan HABERAL (@HaberalErkan) March 6, 2023

Sen izzeti nefsini yere atarsan üstüne basıp geçenlere kızmayacaksın…

Sözün sahibi bilir kendini… — Erkan HABERAL (@HaberalErkan) March 6, 2023

Omurgasız kişiler, çözüm ararken her yola başvururlar. Onlar için etik, ahlak, seviye, mutedil kelimeleri anlamını yitirir . Muhalefetin içinde bulunduğu çaresizlik, neler yaptırıyor . — Ahmet TAN 🇹🇷 (@ahmettan43) March 6, 2023

Eeeee;

Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu ne olacak şimdi? — Hasan ÇİLEZ🇹🇷 (@CilezHasan) March 6, 2023

Başkan yardımcılıklarını teklifi masaya geri dönüşün bahanesi yapıldı. Mecburen zaten gelecekti — Ahmet TAN 🇹🇷 (@ahmettan43) March 6, 2023

Bu kadar küçük düşürülmeyi hakareti hazmedermi @kilicdarogluk — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) March 6, 2023

Bu kadar boş hiçbir hayırlı izleri bulunmayan ve açık bişekilde dışardan destekli adamın gündemi meşgul etmesi acayip birşey değil mi..! — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) March 6, 2023

BÜYÜK TEZGAH! KİRLİ PAZARLIK! İLKESİZ DURUŞ!



Birbirinize şamar attınız, masa altından tekme ata ata bacaklarınızı morarttınız. Yetmedi blöf yapıp masadan kalktınız. Pazarlıkla döndünüz … sat ha sat …



Ama en büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size … — Arzu ERDEM 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 (@arzuerdemDB) March 6, 2023

Mezhepçilik dahi yaparak “kazanamayacak aday”kampanyasıyla masayı dağıtıyor; sonra mutemet”gibi iki belediye başkanını Kılıçdaroğlu’na yardımcı olarak dayatıyor.

Daha önce “adayımız Kılıçdaroğlu”diyen CHP’li iki başkan da bunu reddetmeyip kabul ediyor.Büyük TEZGAH!KİRLİ PAZARLIK! — Arzu ERDEM 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 (@arzuerdemDB) March 6, 2023