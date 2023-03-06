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Yaramazlara biraz batar!

‘Millet’ yeniden birleşti, ‘Cumhur’ küplere bindi

‘Millet ittifakı’ partilerinden İYİ Parti, getirilen formülü kabul edince ‘Cumhur ittfakı’ partilerinin milletvekilleri küplere bindi. Bazıları işe hakarete vardırdı.

'Millet ittifakı'nın son toplantısından. (CHP)
‘Millet ittifakı’nın son toplantısından. (CHP)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.


Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı. 

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterileceği belirtilen İmamoğlu ve Yavaş’ın da iki liderler birlikte toplantıda yer alacağını belirtti. Akşener de altılı masaya geri döndü.

Bu gelişmeler kriz sürecinde keyiflenen ‘Cumhur İttifakı’ partileri AKP ve MHP’lileri rahatsız etti.

Kimileriyse tepkilerini dile getirirken hakaret etti. O mesajların bazıları şöyle:

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Meral Akşener tekrar altılı masada

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