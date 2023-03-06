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Yaramazlara biraz batar!

Saadet Partisi önünde heyecanlı bekleyiş

Ortak cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı millet ittifakı toplantısının bitmesini bekleyen yurttaşlar Saadet Partisi genel merkezi önünde toplandı.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.


Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Altılı masa, bugün akşam saat dörtte Saadet Partisi’nde adayı duyurmak için toplandı.

Ankaralı yurttaşlar partinin genel merkezi önünde toplandı.

CHP ve İYİ Partililer önce partilerinin genel başkanları lehine slogan attı. Ardından “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganı atıldı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşacağı platformdaki CHP logosu önüne Türk bayrağı konuldu ve logo kapatıldı. Öte yandan alanda CHP bayrakları bulunmuyor.

CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanı ile tüm il ve ilçe belediye başkanları da CHP Genel Merkezi’ne gelecek. Kılıçdaroğlu’nun sahneye eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte çıkması bekleniyor.

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