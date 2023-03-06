TFF Amedspor’a yapılanları ‘arada kaynattı’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) futbol maçlarındaki ‘provokatif siyasi söylem ve eylemler‘e ilişkin açıklamasında Amedsporlu futbolculara ve teknik ekibe yönelik saldırılara değinmedi.

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TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçından bir gün önce konuk takımın futbolcuları ve teknik ekibi ‘ırkçı provakosyan’a maruz kalmış, maçın hemen öncesinde de ev sahibi takımın oyuncuları ve görevlilerinin saldırısına uğramıştı.

Ayrıca tribünlerde ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmış, maç esnasında sahaya kurşun, bıçak ve patlayıcı madde dahil çok sayıda yabancı cisim atılmış, bazı Amedsporcu futbolcular yara almıştı. Aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi bu koşullarda maçın sürdürülmesini protesto ederek iptal edilmesi TFF’ye çağrı yapmıştı.

TFF, bugün yaptığı yazılı açıklamada Amedspor’un adını anmadan, futbol maçlarındaki ‘siyasi söylem ve provokatif eylemler’i kınadı.

“Bazı profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında meydana gelen provokatif eylem ve söylemlerin ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kastettiğini görüyor ve bu kötü niyetli eylemleri kınıyoruz. Bu provokatif eylem ve söylemler kapsamında ilgili kurullarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaktır” denen açıklamada şunlar kaydedildi:

*Suç unsuru içeren provokasyon amaçlı pankartların kamusal her alanda olduğu gibi, stadyumlarımızda da gösterimi kanunen suçtur. Stadyumlarda marjinal grupların ırkçı, bölücü söylem ve eylemleri, şiddete dönük tutum ve davranışları asla kabul edilemez. Aynı zamanda saha içinde ve saha dışında sporcu sağlığına doğrudan kasteden hiçbir harekete müsamaha gösterilemez. Bu ırkçı, bölücü eylem ve söylemlerin sorumluları ve failleri, devletimizin adli kurumlarınca göz önünde bulundurulan bir durumdur.

*Muhakkak ki stadyumlar; her türden siyasi görüşe mensup taraftarların tuttukları takımı desteklemek için bir araya geldiği kamusal alanlardır. Ancak farklı fikirden ve görüşten binlerce insanın buluştuğu stadyumlarımızda meydana gelen siyasi söylem ve eylemler tribünlerde geçmişte de üzücü örneklerini hatırlayacağımız güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektir. Bu kritik nedenle siyasi söylemlerin yeri, stadyumlar değil ancak ve ancak miting alanlarıdır.

*Birbirimizi anlamaya, dinlemeye ve yardımcı olmaya en çok ihtiyacımız olan bu günlerde futbol ailemizin tüm fertlerini tıpkı OMUZ OMUZA Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyamız vesilesiyle olduğu gibi birlikteliğini daha güçlü bir şekilde sürdürmeye davet ediyoruz.