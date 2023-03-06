İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili olası senaryo: Atama için yerel seçimler beklenebilir

AYŞEGÜL KASAP

İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi formülüyle masaya döndü.

Diken’in edindiği bilgilere iki ismin yerel seçimlerden sonra atanma ihtimali de masada konuşulan seçeneklerden.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı.

İki isim şu anda ‘seçilmiş’ belediye başkanı olarak görevine devam ediyor. Bu formülle birlikte ikilinin görevden istifa edip etmeyeceği konuşulmaya başladı.

Resmi olarak cumhurbaşkanlığı yardımcılığı statüsü yok. Bu nedenle hukuki olarak istifa etmeleri gerekmiyor. Sadece ‘atamaları’ yapıldıktan sonra istifa etmeleri gerekiyor.

Yerel seçimlerin 31 Mart 2024’te yapılması bekleniyor. Yani genel seçimlerden 10 ay sonra yerel seçimler olacak.

CHP kulislerinde konuşulanlara göre cumhurbaşkanlığı yardımcılığı atamasının yerel seçimlerden sonra ertelenmesi masadaki formüllerden biri.

Bu bağlamda “Biz iki ismi belediye başkanı olarak seçtik ve görevlerinin sonuna kadar o makamda görmek istiyoruz” minvalindeki eleştiriler de gözetiliyor.