Diken

Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili olası senaryo: Atama için yerel seçimler beklenebilir

AYŞEGÜL KASAP

[email protected]

@aysegul_kasap

İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi formülüyle masaya döndü.

Diken’in edindiği bilgilere iki ismin yerel seçimlerden sonra atanma ihtimali de masada konuşulan seçeneklerden.


Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı. 

İki isim şu anda ‘seçilmiş’ belediye başkanı olarak görevine devam ediyor. Bu formülle birlikte ikilinin görevden istifa edip etmeyeceği konuşulmaya başladı.

Resmi olarak cumhurbaşkanlığı yardımcılığı statüsü yok. Bu nedenle hukuki olarak istifa etmeleri gerekmiyor. Sadece ‘atamaları’ yapıldıktan sonra istifa etmeleri gerekiyor.

Yerel seçimlerin 31 Mart 2024’te yapılması bekleniyor. Yani genel seçimlerden 10 ay sonra yerel seçimler olacak.

CHP kulislerinde konuşulanlara göre cumhurbaşkanlığı yardımcılığı atamasının yerel seçimlerden sonra ertelenmesi masadaki formüllerden biri.

Bu bağlamda “Biz iki ismi belediye başkanı olarak seçtik ve görevlerinin sonuna kadar o makamda görmek istiyoruz” minvalindeki eleştiriler de gözetiliyor.

İmamoğlu-Yavaş formülü Twitter’ı salladı: Olan Ersan Şen’e oldu

‘Millet’ yeniden birleşti, ‘Cumhur’ küplere bindi

SON HABERLER

ABD elçisinden izahat istendi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’den, Milley’in, Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

Borsa İstanbul’da altılı masa rallisi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, millet ittifakındaki krizin aşılmasıyla birlikte ikinci seansta atağa geçti. Endeks saat 16:34 itibariyle yüzde 3,4 artıda.

Meral Akşener tekrar altılı masada

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bir araya geldi. Buradan çıkan sonuç doğrultusunda Akşener millet ittifakı toplantısına katılacak.