İmamoğlu-Yavaş formülü Twitter’ı salladı: Olan Ersan Şen’e oldu

İYİ Parti’nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığı formülüyle millet ittifakına döneceği belirtilince Twitter’dan yorumlar yağdı.
İYİ Parti genel merkezindeki toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla katılan belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesi bekleniyor. Bu formüle Kılıçdaroğlu’nun da sıcak baktığı belirtildi. Buna göre cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığındaysa iki belediye başkanı yer alacak. Bu formüle göre yardımcılar yerel seçimlerden sonra atanacak.
Sosyal medyadan bu formül hakkındaki tepkileri topladık.
Kullanıcıların bazıları destek çıktı bazıları eleştirdi.