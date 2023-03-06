İmamoğlu-Yavaş formülü Twitter’ı salladı: Olan Ersan Şen’e oldu

Eğer İmamoğlu ve Yavaş’ın CB yardımcılığı üzerine uzlaşma olursa tam da hayal ettiğimiz gibi, olabilecek en geniş tabanlı muhalefet bloku oluşur ve seçimde sadece CB’lığını değil, anayasa değişikliği için gerekli Meclis çoğunluğunun elde edilebilmesi için de büyük bir umut doğar.