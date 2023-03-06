Depremzedelere gönderilen yardımları çalan emniyet müdürü tutuklandı

Depremzedelere gönderilen yardımları çaldığı için gözaltına alınıp serbest bırakılan emniyet müdürü Yadigar I., itiraz üzerine tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım organizasyonları ve güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye birçok güvenlik görevlisi görevlendirilmişti. Tekirdağ’da çevik kuvvet şube müdürü Yadigar I. da Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirildi.

Emniyet müdürü, 26 Şubat’ta görevinin sona ermesi sonrası resmi otobüsle Tekirdağ’a döndü. Ancak otobüsle depremzedeler için hazırlanan birçok yardım malzemesini de Tekirdağ’a getirdiği tespit edildi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre kamera kayıtlarından durumu tespit eden polisler, savcılık talimatıyla emniyet müdürünün evinde arama yaptı. Aramada çok sayıda yardım malzemesi bulundu.

Gözaltına alınan emniyet müdürü savcılık sorgusunun ardından ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık bu karara itiraz etti.

DHA’nın haberine göre açığa alınan emniyet müdürü hakkında bu defa tutuklama kararı verildi.