Faili meçhul cinayetlerin sembolleri Çiçek Sepeti’nde ‘hediyelik ürün’ oldu

90’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ kod adlı eski istihbaratçı Mahmut Yıldırım logolu poster online alışveriş sitesi Çiçek Sepeti’nde ‘hediyelik ürün’ olarak satışa çıkarıldı.

‘Mahmut Yıldırım Yeşil The Yeşil Ahşap Tablo’ adıyla satışa çıkartılan ürün eleştiri konusu oldu.

Twitter’da #ÇiçekSepetiBoykot etiketiyle yapılan paylaşımlarda, ürünün siteden kaldırılması istendi.

Dün TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

Çiçek Sepeti haberin duyulması üzerine ürünü siteden kaldırdı.

‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’

1990’lı yıllarda doğu illerinde, polis olduğunu öne süren kişiler emniyete götürmek için evlerinden aldıkları yurttaşları Renault’un beyaz renkli Toros modeline bindiriyordu. O yıllarda ‘Beyaz Toros’lara binen isimlerden bir daha haber alınamadı. Beyaz Toros’lar bugün hala faili meçhul cinayetlerin sembollerinden biri kabul ediliyor.

‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından PKK lideri Abdullah Öcalan’ı öldürülmesi için görevlendirilmişti. Güvenlik görevlilerince ayırt edilebilmek için ‘yeşil fular’ takan Yıldırım’ın o dönemde işlenen pek çok cinayetin tetikçisi olduğu ortaya çıkarılmıştı. Yıldırım’ın yaşadığına dair iddia halen gündemdeki yerini koruyor.