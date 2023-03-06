Bursaspor’a göre pankartlar gizlice sokuldu

Bursaspor yönetimi, tribüne sokulan 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterlerinin denetimden geçmediğini savundu.

Bursa tribünlerinde açılan posterler.

Dün TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

Olaya dair soruşturmada şimdiye kadar üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alındı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, maçın hakem tarafından tatil edilmesi gerektiğini fakat bunun yapılmadığını belirtti. Yıldırım, konuyu sadece TFF’ye değil UEFA ve FIFA’ya da taşıyacaklarını söyledi.

Ancak Bursaspor’a göre olaylar bireysel. Bursaspor medya sorumlusu Bartu Kösemsever, maç öncesi stadyuma sokulan pankartların normalde incelendiğini ve izin verilmeyen pankartların tribünlere alınmadığını, ‘Yeşil’ ve ‘Beyaz Toros’ pankartlarınınsa denetimden geçmeden gizlice sokulduğunu savundu.

Kösemsever, bunların bireysel olarak açılan pankartlar olduğunu, örgütlü bir faaliyet olduğunu düşünmediğini aktardı.

Yetkili, stadın girişinde metal detektörleri olduğunu, buna rağmen sahaya atılan metal maddelerin içeri nasıl sokulduğuna dair emniyet tarafından bir soruşturma başlatıldığını belirtti.