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Yaramazlara biraz batar!

Varlık Fonu ‘defansa geldi’: Borsaya 240 milyon dolar girdi

Türkiye Varlık Fonu, deprem sonrası kayıp yaşayan Borsa İstanbul’u desteklemek için piyasaya sürdüğü tutar 240 milyon dolara ulaştı. Bu, planlanan tutarın yüzde 24’üne tekabül ediyor.

Fotoğraf: AA

Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa ilk iki gün düşüşlere rağmen açık bırakılmış ve bölgedeki 400 bine yakın yatırımcı mağdur edilmişti.


Ekonomi yönetimi borsayı yeniden açmadan önce zararları telafi etmeye yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı.

Hisse geri alımlarını kolaylaştıran düzenlemelerin ardından şirketler hisse geri alımına yöneldi. Bu hamlelere karşın borsa dalgalı bir seyir izlese de ibre muhalefet cephesinden gelen haberlerle bugün yukarı doğru.

Türkiye Varlık Fonu da borsa için devreye girmişti. TVF’nin borsayı desteklemek için devlet bankaları tarafından yönetilen yatırım fonlarına en az 1 milyar dolarlık kaynak ayırdığı bildirilmişti.

Kaynaklar, bu paranın Ziraat Portföy yatırım fonlarına aktarılacağını belirtmişti.

Son bir haftada Ziraat Portföy’e ait borsa yatırım fonlarının portföylerinde ciddi yükselişler görülüyor. Öyle ki, Ziraat Portföye ait bazı yatırım fonlarının büyüklüğü yüzde 40’tan fazla arttı.

Ekonomi’nin haberine göre borsa yatırım fonlarına destek tutarı 240 milyon dolara karşılık geliyor. Bu da TVF tarafından piyasaya sokulması beklenen 1 milyar doların yüzde 24’üne tekabül ediyor.

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