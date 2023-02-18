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Yaramazlara biraz batar!

Hisse geri alımında borsaya giren para 200 katına çıkabilir

Borsa İstanbul’da hisse geri alımı planlayan şirketler, bu iş için ayırdıkları bütçenin şimdilik sadece binde 5’ini kullandı.

Hisse geri alımı Borsa İstanbul
Fotoğraf: AA

Ekonomi yönetimi, borsanın depremin ilk günlerinde açık olması nedeniyle ortaya çıkan hasarı telafi etmeye yönelik olarak bir dizi tedbir açıkladı.


Hisse geri alımlarını kolaylaştıran düzenlemelerin ardından şirketler hisse geri alımlarına yöneldi.

THY, İş Bankası ve Sasa gibi şirketler haricinde birçok şirket hisse geri alımına koştu.

Ekonomim’den Barış Erkaya‘nın haberine göre, şimdiye kadar hisse geri alım programlarında belirledikleri fon miktarını artıran şirket sayısı 64 oldu. Açıklanan hisse geri alım fon büyüklüğüyse 24 milyar 449 milyon 875 bin TL’ye ulaştı.

İlk iki gün bu şirketlerden sadece 27 tanesi alım işlemlerini başlattı. Aldıkları tutarsa 122 milyon 890 bin TL. Bu, toplam geri alım fon büyüklüklerinin sadece binde 5’i kadar.

İlerleyen süreçte şirketlerin bu iş için harcayacağı daha 24 milyar 327 milyon TL’lik bir para var.

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