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Yaramazlara biraz batar!

Sasa Polyester’den de hisse geri alım kararı

Sasa Polyester azami fon tutarı 500 milyon lira olan hisse geri alım programı açıkladı.

Fotoğraf: AA

Ekonomi yönetimi, borsanın depremin ilk günlerinde açık olması nedeniyle ortaya çıkan hasarı telafi etmeye yönelik olarak bir dizi tedbir açıkladı.


Hisse geri alımlarını kolaylaştıran düzenlemelerin ardından şirketler hisse geri alımlarına yöneldi.

Son olarak Sasa da hisse geri alım programı açıkladı.

Sasa Polyester’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamaya göre şirketin yönetim kurulunun 15 Şubat tarihli toplantısında paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesiyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından borsadan pay geri alımı yapılmasına karar verildi.

Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500 milyon lira olacak. Geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verildi.

Şirketin geri alım programı azami süresi bir yıl olarak belirlendi.

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