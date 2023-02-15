Borsada şirketler hisse geri alımına koştu

Birçok önlemle açılan borsada, stopajın sıfırlanmasını fırsat bilen şirketler hisse geri alımına koştu.
Ekonomi yönetimi, borsanın depremin ilk günlerinde açık olması nedeniyle ortaya çıkan hasarı telafi etmeye yönelik olarak bir dizi tedbir açıkladı.
Hisse geri alımlarını kolaylaştıran düzenlemelerin ardından şirketler hisse geri alımlarına yöneldi.
THY, İş Bankası ve Sasa gibi şirketler haricinde birçok şirket hisse geri alımına koştu.
Investing‘in aktardığına göre, o şirketler ve bu iş için ayırdıkları miktar şöyle:
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL): 2 milyar TL
- Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları (BIOEN): 100 milyon TL
- Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO): 50 milyon TL
- Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL): 3,2 milyar TL
- Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret (ORCAY): 30 milyon TL
- Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO): 150 milyon TL
- Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM): 29 milyon TL
- Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK): 105 milyon TL
- Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL): 20 milyon TL
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN): 500 milyon TL
- Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret (RUBNS): 21 milyon TL
- Info Yatırım A.Ş. (INFO) 150 milyon TL
- İdeal Finansal Teknolojiler (IDEAS): 18,5 milyon TL
- Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS): 53 milyon TL
- Hedef Holding (HEDEF): 52 milyon TL
- Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR): 15 milyon TL
- Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KNFRT): 24 milyon TL
- Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ALMAD): 60 milyon TL