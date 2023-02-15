Borsada şirketler hisse geri alımına koştu

Birçok önlemle açılan borsada, stopajın sıfırlanmasını fırsat bilen şirketler hisse geri alımına koştu.

Borsa İstanbul. (Fotoğraf: AA)

Ekonomi yönetimi, borsanın depremin ilk günlerinde açık olması nedeniyle ortaya çıkan hasarı telafi etmeye yönelik olarak bir dizi tedbir açıkladı.

Hisse geri alımlarını kolaylaştıran düzenlemelerin ardından şirketler hisse geri alımlarına yöneldi.

THY, İş Bankası ve Sasa gibi şirketler haricinde birçok şirket hisse geri alımına koştu.

Investing‘in aktardığına göre, o şirketler ve bu iş için ayırdıkları miktar şöyle: