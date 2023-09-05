Akşam Postası / 5 Eylül 2023

Kırklareli’nde sel: İki ölü, dört kayıp

Kırklareli’ndeki sel felaketinde iki kişi öldü, dört kayıp aranıyor.

İBB’nin hedef gösterilen Feshane sergisine soruşturma

‘Milli ve manevi hassasiyetler’i gerekçe gösteren muhafazakar gruplar tarafından hedef gösterilen ve basılmaya çalışılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Artİstanbul Feshane’de açtığı ‘Ortadan Başlamak’ adlı sergiye soruşturma başlatıldı.

Erdoğan: Kılıçdaroğlu, herkesten kendisi gibi terörist sevici olmasını bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘terörist sevici’ dedi.

Dünya Bankası, Türkiye’ye 35 milyar dolarlık kredi paketi açıklamaya hazırlanıyor

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’ün aktardığına göre Dünya Bankası, Türkiye’ye verdiği desteği ikiye katlayarak 35 milyar dolara (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) çıkarmak için görüşmeler düzenliyor.

Özgür Özel: CHP’nin Erdoğan tarzında mücadele edecek birine ihtiyacı yok

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP’nin ‘Tayyip Erdoğan tarzında mücadele edecek birine ihtiyacının olmadığını’ söyledi.

Nebati, Türkiye ekonomi modelinin ‘başarısızlığı’nda Kavcıoğlu’nu suçluyormuş

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, eski hazine ve maliye bakanı Nureddin Nebati’nin, eski Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla kur korumalı mevduat (KKM) üzerinden ‘keskin bir kavga’ içerisinde olduğunu yazdı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 42 bin lirayı geçti

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 42 bin 593 lira oldu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘üçlü ranza’ dönemi: Cezaevinden hallice

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, geçtiğimiz haftalarda zorla boşalttığı kulüp odalarına üçlü ranza yerleştirdi.

Bakan açıkladı: Öğretmen ve öğrenciler için telefon yasağı

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler artık cep telefonlarıyla derse giremezken, öğretmenler de kötü örnek olmamak adına sınıfa telefonlarını sokmayacak.

Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 38 azaldı

Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirleri yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 4,8 trilyon rubleye (1,4 trilyon TL) geriledi.

Araştırma: Bağırsaklardaki ‘dost bakteriler’ yaşlanmayı geciktiriyor

Araştırmaya göre bağırsak ortamında bulunan mikrop ve bakteri çeşitliliği yaşlanma etkilerini ve ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek kronik rahatsızlıkları asgari seviyeye indiriyor.