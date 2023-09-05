Özgür Özel: CHP’nin Erdoğan tarzında mücadele edecek birine ihtiyacı yok

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP’nin ‘Tayyip Erdoğan tarzında mücadele edecek birine ihtiyacının olmadığını’ söyledi.

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Kaybedilen 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içinde ‘değişim’ ve yenilenme tartışmaları başlamıştı. Bu tartışmaların arasında kurultay sürecini başlatan CHP’de ilçe kongreleri için sona geliniyor.

‘Değişim’in en öne çıkan aktörü İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda İstanbul için bir kez daha aday adaylığını duyurmuştu.

Öte yandan, Özgür Özel’in de yakın bir zamanda genel başkanlığa adaylığını açıklaması bekleniyor.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Yeni Bir Sabah’ programına katılan Özel, tutum belgesini açıkladıktan sonra adaylığını ilan edeceğinin sinyalini verdi.

‘CHP’yi en iyi yönetilen kurum yapmayı düşünüyorum’

Özel, ayrıca şunları da dedi:

*28 Mayıstan sonra bir yönetim krizi içerisindeyiz. O noktada insanlar bize samimi bir özeleştiri ve bir daha mağlubiyet yaşanmamasına dair sorumluluğu almamızı bekliyorlardı. Hiçbir şey olmamış gibi davrandıkça insanlar bize olan inançlarını sorgulamaya, kızmaya ve daha kötü bir noktaya gelmeye başladı.

*Dünyanın bütün diktatörlükleri bu umutsuzluktan besleniyor. Tayyip Erdoğan’ın çok işine geliyor, bizim kapımızdan çıkıp karanlıkta kaybolup gidenler. Seninkiler küsüp giderse bunun kazananı Tayyip Erdoğan olacak.

*Bir kahramana, sosyal demokrat bir partinin kurtarıcıya, Recep Tayyip Erdoğan’dan daha çok bağırabilene, daha çok hakaret edebilen birine, onun tarzında mücadele edecek birine ihtiyacı yok. CHP’nin esas gücü kadrolarının dinamizmi olan bir liderlik anlayışına ihtiyacı var. CHP’nin iyi yönetilen bir parti olmaya ihtiyacı var. Eğer bir dönem üstlenirsem, CHP’yi en iyi yönetilen kurum yapmayı düşünüyorum.