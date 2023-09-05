Erdoğan ‘enflasyonu dize getirme’ sözü verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘enflasyonu dize getireceklerine olan inancını’ dile getirdi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan liderliğinde toplandı. Külliyedeki kabine toplantısı yaklaşık dört saat sürdü.

Erdoğan’ın toplantı sonrası açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Deprem bölgesi gündemimizin ilk sıralarındaydı. Şehirlerimizi hızla yeniden ayağa kaldırmak için bölgede ardı ardına temel atma törenleri gerçekleştiriyoruz. Adıyaman’da söz verdiğimiz 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından fazlasının inşasına başlamış olduk.

*Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarıp, demokrasimize yakışır sivil anayasaya buluşturma çabasını ittifak ortaklarımızla istişare içinde başlatacağız.

*Yarın ekonomide önümüzdeki dönemin yol haritasını teşkil eden orta vadeli programın tanıtımını yapacağız.

*Yaşadığımız deprem felaketi ve küresel ticarette yaşanılan küçülmeye rağmen elde ettiğimiz büyüme başarısı istihdam ve üretimin korumasını sağlamıştır. Pek çok uluslararası kuruluş ülkemizin 2023 büyümesiyle ilgili tahminleri yukarı yönlü revize etmeye başlamıştır.

*Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah’ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz.

*Elbette meşakkatli yolda kimi zaman beklenmedik durumlarla karşılaştığımız, hatta küçük de olsa gerilemeler yaşadığımız oluyor. Ama her seferinde hızla toparlanıp eskisinden de iyi neticelerle yolumuza devam ediyoruz.