Kırklareli’nde sel: İki ölü, dört kayıp

‘İptal kültürü’ yani bir diğer adıyla ‘linç kültürü’ bu yıl tıpkı Cannes’da olduğu gibi Venedik’te de bazı isimleri pas geçti. Üvey kızı Dylan Farrow tarafından cinsel istismarla suçlanan yönetmen Woody Allen yeni filmi ‘Coup de Chance’ın galasında beş dakika boyunca ayakta alkışlandı.