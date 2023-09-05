Kırklareli’nde sel: İki ölü, dört kayıp

Kırklareli’ndeki sel felaketinde iki kişi öldü, dört kayıp aranıyor.
AA’nın haberine göre Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.
İğneada’da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.
Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.
Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.
Bölgede ormanda mahsur kalan iki kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici de AFAD botuna binerek çalışmaları koordine etti. AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye geldi.
Vali Birol Ekici, Demirköy’de sel nedeniyle kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, dört kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.