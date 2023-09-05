İmamoğlu’ndan sergiye açılan soruşturmaya tepki: Utanç verici, kepazelik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Feshane’de açtığı ve muhafazakar grupların hedef gösterdiği ‘Ortadan Başlamak’ adlı sergiye soruşturma açılmasına ‘utanç verici’ diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: İBB

Beş yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 23 Haziran’da kapılarını açan Feshane’de, 19 küratör ve 300 sanatçının 400’den fazla eserinin yer aldığı ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergiye, ‘milli ve manevi hassasiyetler’i gerekçe gösteren bir grup tarafından 27 Haziran’da ‘LGBTİ+ propagandası’ gerekçesiyle saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Bunun ardından geçici süreliğine ziyarete kapanan sergi tekrar açılmıştı. Sergi daha sonra hedef gösterilmeye devam edilmiş, hatta 10 Temmuz’da tekrar basılmaya çalışılmıştı.

Serginin kaldırılmasını isteyen AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, aksi takdirde ‘demokratik ve hukuki haklarını arayacaklarını’ söylemişti.

Seçim yaklaştıkça bunlar artıyor

İstanbul başsavcılığı, sergi hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama’ suçundan soruşturma başlattı.

İmamoğlu, ‘Unkapanı Yağmursuyu Tüneli’nin Kazılmasını Tamamlayan Tünel Delme Makinesi Çıkış Töreni’nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Soruşturmanın ‘utanç verici’ olduğunu söyleyen İmamoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

*Bakın bir ülkede ekonomik refahı ve huzuru demokrasideki gelişmişliği ile çok paraleldir. Şu atılan adımlara bakıyorum, Feshane’de açılan bir sergi yüzünden adalet adına bir savcının açtığı soruşturmaya bakıyorum, utanç verici.

*Böyle bir ortamı yaratıyorsun ki kimse bu ülkeye gelmesin. Hükümetin içindeki aklı başındaki insanları göreve davet ediyorum. Ülkemize bu denli kalıcı hasar vermeye kalkan insanlara karşı tedbir alsınlar.

*Seçime gittikçe, zaman azaldıkça bu işler artıyor. Demokrasi adına bir kepazelik.