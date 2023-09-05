İBB’nin hedef gösterilen Feshane sergisine soruşturma

‘Milli ve manevi hassasiyetler’i gerekçe gösteren muhafazakar gruplar tarafından hedef gösterilen ve basılmaya çalışılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Artİstanbul Feshane’de açtığı ‘Ortadan Başlamak’ adlı sergiye soruşturma başlatıldı.

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Beş yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 23 Haziran’da kapılarını açan Feshane’de, 19 küratör ve 300 sanatçının 400’den fazla eserinin yer aldığı ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergiye, bir grup tarafından 27 Haziran’da ‘LGBTİ+ propagandası’ gerekçesiyle saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Bunun ardından geçici süreliğine ziyarete kapanan sergi tekrar açılmıştı. Sergi 10 Temmuz’da tekrar hedef gösterilip basılmaya çalışılmıştı. Serginin kaldırılmasını isteyen AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, aksi takdirde ‘demokratik ve hukuki haklarını arayacaklarını’ söylemişti.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı, sergi hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama’ suçundan soruşturma açtı.

Savcı Hakan Aksoy, İBB’ye gönderdiği yazıda serginin organizasyon ve düzenlenmesinde görev alanların isimlerini ve adreslerini istedi.