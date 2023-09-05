Nebati, Türkiye ekonomi modelinin ‘başarısızlığı’nda Kavcıoğlu’nu suçluyormuş

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, eski hazine ve maliye bakanı Nureddin Nebati’nin, eski Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla kur korumalı mevduat (KKM) üzerinden ‘keskin bir kavga’ içerisinde olduğunu yazdı.

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KKM, iktidarın politikalarıyla TL’nin yabancı paralar karşısında artan değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı.

KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor. Bütçeye ağır bir yük getirse de özellikle seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM’yle ilgili peş peşe düzenleme getirmişti.

MB’nin bankalardan istediği döviz hesaplarının TL’ye dönüşüm hedeflerini yakalamaya çalışan bankalar, mevduat sahiplerini dövizden vazgeçirmek için KKM hesaplarına yüksek faiz vermeye başlamıştı.

Bunun haricinde benzer dönemde ‘Türkiye ekonomi modeli’ veya ‘yeni ekonomi modeli’ olarak adlandırılan bir modele geçildi. Buna göre faizler düşürülecek; bu sayede enflasyon düşecek ve cari fazla artacaktı. Ancak gelinen noktada enflasyon ve döviz fırladı, cari açık rekor üstüne rekor kırdı.

Nebati’den bilgisiz hareket ediyormuş

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, KKM’yi hayata geçiren bakanı Nureddin Nebati ile önceki Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında KKM üzerinden bir kavga çıktığın yazdı.

İki yıl boyunca ikili arasında keskin kavga yaşandığını belirten Saymaz, Kavcıoğlu’nun Nebati’den bilgisiz hareket ettiğini dile getirdi. Ayrıca, Saymaz’ın iddiasına göre Nebati, Türkiye ekonomi modelinin başarısızlığa uğraması ve KKM kaynaklı borç yükünün artmasından dolayı Kavcıoğlu’nu suçluyor.

Saymaz, şunları yazdı:

*Dışarıdan bakanlar, iktidar katında mafyanın ‘Omerta’ kuralını andıran bir suskunluk yasasının egemen olduğunu düşünür. Ağızları bıçak açmıyor çünkü. Halbuki içeride, Nebati’yle Kavcıoğlu arasında iki yıldır keskin bir kavga hüküm sürüyor. Nebati ve Kavcıoğlu, asla uyumlu çalışmadı. Kavcıoğlu’nun Nebati’nin bilgisi ve onayı olmaksızın, doğrudan Erdoğan’ı ikna ederek ya da cumhurbaşkanıyla birlikte hareket ederek ekonomi politikalarını belirleyip yönlendirdiği iddia ediliyor.

*Şu kararların Nebati’nin itirazına rağmen alındığı ileri sürülüyor: KKM faizinde üst limitin kaldırılması, KKM’nin TL mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesi., özel bankaların KKM’yi teşvik etmeleri için baskı altına alınması ve sözlü olarak tehdit edilmesi, kredi faizlerini politika faizinden ayırmamak.

‘Şimşek’i şanslı görüyor’

*İddialara göre Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli’nin başarısızlığa uğramasından, KKM’den kaynaklı borç yükünün artmasından ötürü Kavcıoğlu’nu suçluyor. Nebati’nin kadrosuna göre KKM büyüklüğü geçen yıl 1,3 trilyona gerilemişti ve aşağı eğilim halindeydi. Bu süreçte Kavcıoğlu’nun Erdoğan’a “Bakın, sıfırlıyoruz, çok güzel gidiyoruz” diyerek, müdahale ettiği savunuluyor. KKM’de faizin üst sınırı kaldırıldığı için yükün 3.5 trilyon TL’ye çıktığı ileri sürülüyor. Nebati’ninse engel olamadığı kaydediliyor.

*İddiaya göre Nebati, Kavcıoğlu’yla çalışmak zorunda olmadığı için Şimşek’i şanslı görüyor. Kavcıoğlu’nun BDDK başkanı bile olmaması gerektiğini düşünüyor. Nebati’nin kadrosu hala KKM’yi ve faiz politikasını savunuyor.