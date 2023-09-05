Bakan açıkladı: Öğretmen ve öğrenciler için telefon yasağı

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler artık cep telefonlarıyla derse giremezken, öğretmenler de kötü örnek olmamak adına sınıfa telefonlarını sokmayacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası’na konuk olarak, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, öğrencilerin artık okullarda cep telefonuyla derse giremeyeceğini söyledi. Öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini belirten Tekin, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

Özel okul ve servis ücretlerine ilişkin yönetmelik değişikliğine gittiklerini söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

“Özel okullarla yaptığımız istişarelerde ücret belirleme politikasıyla ilgili gelinen durumda, öğretmenlere ve velilere iyi hizmet edebilmek açısından eğitim öğretim ücretlerini, servis ve yemek ücretlerine yansıttıklarını özel okullar kabul etmişlerdi. Biz de özel okul ücretleriyle ilgili TEFE-TÜFE oranına göre artış yaparak, servis ve yemek ücretlerinden kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık kendilerinden.”

Başka yönetmelik hazırlıkları olduğuna işaret eden Tekin, bu hafta, bunları eğitim öğretim yılı başlayınca yayınlayacaklarını söyledi.

Ders başlamadan fiziksel aktivite

Tekin, geçen hafta 81 il valiliğine yeni dönemle ilgili dikkat çekilmesi gereken hususlar konusunda genelge gönderdiklerini anımsatarak, kamuoyunda herkesin şikayetçi olduğu konuları gündemlerine aldıklarını belirtti:

“Çocuklarımızın ve gençlerimizin hareketsizliğini gündemimize alarak valiliklerimize, il müdürlüklerimizden çocuklarımıza sabah ders başlamadan önce kendi imkanları ölçüsünde bir fiziksel aktivite organizasyonu yapmalarını istedik. Yani 15-20 dakika, çocuğu da yormadan… Şöyle düşünün, çocuk servisten iniyor, derse giriyor, eve dönüyor, bilgisayarın başında oturuyor. Tamamen gün içerisinde 300-500 adım dahi atmadan günü tamamlayan çocuklarımız var. Obezite ve dijital bağımlılık, önümüzdeki dönem problemlerinden bir tanesi. Yani ekonomik açıdan da sağlık açısından da öyle. Sonrasında ortaya çıkarabildiği sağlık problemleri ve onun sağlık bütçesine yükleyeceği yükü düşündüğümüzde ben bunu önemsiyorum.”