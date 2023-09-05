İstanbul’da kuvvetli yağış: Kütüphanede mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle mahsur kalanlar oldu.

Fotoğraf: AA

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir’de şiddetini artırdı. AA’nın haberine göre sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Arnavutköy’de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Kütüphaneyi su bastı

Başakşehir Millet Kütüphanesi’nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

🔴#SONDAKİKA | İstanbul Başakşehir’de birçok bölgeyi su bastı ve insanlar sel nedeniyle mahsur kaldılar. pic.twitter.com/1SjRxSTZQL — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) September 5, 2023

Kütüphanedekiler kurtarıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada, “Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Validen uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.