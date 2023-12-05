İYİ Parti’den ihraç edildiği öne sürülen Dikbayır: Bir tebligat yok

İYİ Parti’den ihraç edildiği öne sürülen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kendisine bir tebligat ulaşmadığını söyledi.

S&P: Türkiye ekonomisindeki dengelenme işaretleri güçlendi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin güçlendiğini kaydetti.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 16 bin 248’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 16 bin 248’e ulaştığı açıklandı.

Bir aile için İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti 48 bin liraya dayandı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 47 bin 493 lira.

PISA raporu: Türkiye hala OECD ortalamasının altında

81 ülke ve bölgede 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen (bilim) seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39, fende 34, okumada 36’ncı sırada yer aldı.

İsias iddianamesi: 11 sanığın 22 yıl altışar aya kadar hapsi istendi

6 Şubat’taki depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Oteli’ne ilişkin iddianame kabul edildi. Savcılık 11 sanık hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istedi.

İmamoğlu kamu bankalarından aldığı kredi miktarını açıkladı: Sıfır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört buçuk yıldır kamu bankalarının kendilerine kredi vermediğini söyledi.

17’nci gün: Yedi denizci hala bulunamadı

Zonguldak’ta kuru yük gemisinin batmasıyla kaybolan yedi denizci hala bulunamadı.

Gazeteci Abdurrahman Gök hakkında tahliye kararı

Tutuklu gazeteci Abdurrahman Gök hakkında tahliye kararı verildi.

Netanyahu Gazze’de ‘Filistin otoritesi’ istemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de Filistin otoritesi istemediğini söyledi.

Fransa’da tek kullanımlık elektronik sigara satışı yasaklanıyor

Fransa Ulusal Meclisi’nde, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayan tasarı oy birliğiyle kabul edildi.