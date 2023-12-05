İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 47 bin 493 lira.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı.

Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 72,10 oranında arttı.

Bir önceki yılın kasım ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 78,48 olarak hesaplandı.

Kasımda İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 47 bin bin 493 lira olarak ölçüldü. Yaşam maliyeti ekime göre 1537 lira arttı.

Zeytin fiyatları zirvede

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 173,59 artış oranı ile zeytin fiyatlarında.

Tavuk etinin fiyatı ise bir yılda 113,5 zamlandı.